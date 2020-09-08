Инструкции и файлы

Программные пакеты bCAD Мебель и bCAD Мебель Про предназначены для проектирования, подготовки к производству, демонстрации и организации продаж мебели и торгового оборудования, проектирования интерьеров и торговых залов.

Основным отличием данных программных пакетов от других программ проектирования на мебельном рынке является то, что они позволяют решать задачи на всех стадиях проектирования, начиная с работы в мебельном салоне (быстрая расстановка мебели по помещению, быстрое получение фотореалистичных изображений, расчет и оформление заказа) и заканчивая получением всей отчетно-производственной документации (отчеты о проекте, сметы, рабочие чертежи деталей, схемы сборки, карты раскроя панелей и профильных деталей, карты кромления и присадок и т.д.), включая передачу данных в системы управления и учета как общего назначения ("1С:Предприятие", системы на базе Access, Excel и т.д.), так и специального мебельного назначения (ИТМ), а также на станки и обрабатывающие центры с ЧПУ.