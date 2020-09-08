Каталог товаров
Москва
адреса
8 (495) 788-80-08
(юридические лица, ИП)
8 (495) 788-80-07
(физические лица)
8 (800) 555-80-50
(звонок по России бесплатный)
0 Корзина пуста
Курс на 08.09.20г.: 1 у.е. = 91.27 руб.

Ваш город — Москва?

Да Выбрать другой город

От выбранного города зависят наличие товара, способы доставки и оплаты.

ГлавнаяКаталоги САПР

Инструкции и файлы

Программные пакеты bCAD Мебель и bCAD Мебель Про предназначены для проектирования, подготовки к производству, демонстрации и организации продаж мебели и торгового оборудования, проектирования интерьеров и торговых залов.
Основным отличием данных программных пакетов от других программ проектирования на мебельном рынке является то, что они позволяют решать задачи на всех стадиях проектирования, начиная с работы в мебельном салоне (быстрая расстановка мебели по помещению, быстрое получение фотореалистичных изображений, расчет и оформление заказа) и заканчивая получением всей отчетно-производственной документации (отчеты о проекте, сметы, рабочие чертежи деталей, схемы сборки, карты раскроя панелей и профильных деталей, карты кромления и присадок и т.д.), включая передачу данных в системы управления и учета как общего назначения ("1С:Предприятие", системы на базе Access, Excel и т.д.), так и специального мебельного назначения (ИТМ), а также на станки и обрабатывающие центры с ЧПУ.

Библиотеки bCAD (ZIP архивы для скачивания):

Базис-Мебельщик – основной модуль системы БАЗИС. Он предназначен для создания изделий корпусной мебели любой сложности, с возможностью автоматического получения полного комплекта чертежей и спецификации.
Применение модуля Базис-Мебельщик позволяет сократить время проектирования и технологической подготовки производства изделий в 10-15 раз по сравнению с ручной работой при значительном сокращении количества субъективных ошибок.

Библиотеки Базис-Мебельщик (ZIP архивы для скачивания):

Метизы

Стяжки

Мебельная фурнитура Italiana Ferramenta

Мебельная фурнитура GRASS

Подвесные раздвижные системы для шкафов-купе

Опорные раздвижные системы для шкафов-купе

Системы складных дверей

Наполнение для шкафов

Раздвижные системы для межкомнатных дверей

Прочее

Библиотеки K3-Мебель (ZIP архивы для скачивания):

Подпишитесь на новости

И вы всегда будете в курсе последних событий, новинок и акций!

Подписаться
Каталог товаров
Бренды
x
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт вы даете свое согласие на использование и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.   